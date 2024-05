Baidu hat am Donnerstag seine Q1-Zaheln veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Aktie reagierte im frühen Handel zwar zunächst mit einem Abschlag von rund zwei Prozent, doch schon wenige Stunden später notiert sie wieder über dem Schlusskurs vom Vortag, was für ein anhaltendes Interesse der Marktteilnehmer spricht.Im ersten Quartal erzielte Baidu einen Umsatz von umgerechnet 4,36 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit ...

