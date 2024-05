Anzeige / Werbung

Alibaba Aktie: Dividende trotz Gewinneinbruch. Schafft das Amazon Chinas den Turnaround in 2024?

Die Alibaba Group Holding Limited ist ein chinesischer multinationaler Technologiekonzern, der 1999 von Jack Ma und seinen Partnern gegründet wurde. Es begann als eine Online-Marktplatzplattform und hat sich seitdem zu einem der weltweit größten und vielfältigsten E-Commerce- und Technologieunternehmen entwickelt. Das Unternehmen wurde auch mit dem Ziel gegründet, chinesischen kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum globalen Markt zu erleichtern. Dies ist zweifelsohne gelungen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen exponentiell entwickelt und ist zu einem globalen Giganten im E-Commerce geworden und betreibt einige der weltweit größten Online-Marktplätze, darunter Taobao, Tmall und Alibaba.com. Diese Plattformen ermöglichen es Millionen von Verkäufern, ihre Produkte online anzubieten und Millionen von Käufern, Produkte zu kaufen, sei es Kleidung, Elektronik, Haushaltswaren oder andere Waren.

Weitere Sparten entstanden, vor allem die Alibaba Cloud, auch bekannt als Aliyun, ist einer der größten Cloud-Computing-Anbieter der Welt vertreten und wächst weiter. Es bietet eine Vielzahl von Cloud-Diensten, darunter Computing, Datenbanken, künstliche Intelligenz und Big Data, und bedient Unternehmen aller Größenordnungen weltweit.

In Summe ist das Wachstum und auch die Prognose nach den Quartalszahlen intakt geblieben, doch von den Margen her bewegt sich das Geschäft nur langsam nach oben. Ein Gewinneinbruch im letzten Quartal wird durch die anvisierte Dividendenzahlung aufgefangen. Darüber sprechen wir in diesem Video und analysieren das Chartbild für Sie mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

