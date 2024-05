6 von 10 brauchen in den kommenden zwei Jahren frisches WagniskapitalZurückhaltung von Investoren bleibt hoch Berlin, 16. Mai 20242,7 Millionen Euro - so hoch ist im Durchschnitt der Bedarf an Wagniskapital bei Tech-Startups in Deutschland, die in den kommenden zwei Jahren frisches Kapital benötigen....

