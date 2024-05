3 neue Kryptowährungen 2024: Diese Coins haben Potenzial

Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine ständigen Innovationen und aufregenden neuen Projekte. Auch 2024 gibt es natürlich viele neue Coins, die das Potenzial haben, den Markt zu revolutionieren. Während etablierte Coins weiterhin stark performen, lohnt sich der Blick auf drei neue Kryptowährungen, die durch innovative Technologien, einzigartige Konzepte und starke Community-Unterstützung auffallen. Diese Coins könnten schon bald zu den großen Gewinnern des Jahres zählen.

1. 99BTC - dank Learn-to-Earn zum großen Erfolg?

Widmen wir uns also zunächst 99BTC. Krypto-Investoren haben ein starkes Interesse an dem neuen Projekt 99Bitcoins Token (99BTC) gezeigt und unterstützen es massiv. Bereits während des Initial Coin Offerings (ICO) wurden über 1,2 Millionen US-Dollar investiert, was die Aufmerksamkeit auf diese innovative Learn-to-Earn-Plattform lenkt, noch bevor sie offiziell gestartet ist.

Nutzer der Bildungsplattform 99Bitcoins können, statt nur passiv Tutorials zu lesen, durch aktives Lernen 99BTC-Token verdienen. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der sich über Chartpatterns informieren möchte. Der Nutzer kann Videos anschauen, an Quizfragen teilnehmen, um sein Verständnis zu testen, und als Reward 99BTC-Token erhalten. Je intensiver sich die Nutzer weiterbilden, desto mehr Token können sie verdienen. Die innovative Methode schafft einen zusätzlichen Anreiz für kontinuierliches Lernen und den Erwerb von Krypto-Token.

Quelle: 99Bitcoins.com

Die Ambitionen des 99BTC-Teams gehen jedoch weit über das Lernen hinaus. Die Plattform bietet ein Stake-System, bei dem Nutzer eine beeindruckende jährliche Rendite (APY) von über 1.300 Prozent erzielen können, indem sie ihre Token für einen befristeten Zeitraum sperren. Von den initialen 99 Milliarden Token werden über 13 Milliarden in den nächsten zwei Jahren als Rewards an die Nutzer verteilt. Weitere 10 Prozent des Gesamtsupplys sind für Vorverkaufsinvestoren reserviert, und 8 Prozent werden in die DEX-Liquidität einfließen. Die restlichen Token werden zur Finanzierung des Betriebs verwendet und sorgen dafür, dass das Learn-to-Earn-Protokoll reibungslos funktioniert.

99BTC ist nicht nur eine einfache Lernplattform, sondern auch das erste BRC-20-Projekt, das die Gamifizierung des Blockchain-Lernens ins Zentrum stellt. Nach Abschluss der Ethereum-Integration plant das Team, 99BTC chainübergreifend zu nutzen und es zum ersten Krypto-Bildungsprojekt zu machen, das den neuen BRC-20-Token-Standard für die Bitcoin-Blockchain verwendet. BRC-20-Token haben in der Krypto-Community große Beachtung gefunden, da sie als nächste Grenze für die Tokenisierung auf der weltweit größten Blockchain gelten. Das 99BTC-Team strebt an, sich als Vorreiter in diesem wachsenden Ökosystem zu positionieren, das bald von NFTs, dApps und mehr durchdrungen sein wird.

Quelle: 99Bitcoins.com

Inzwischen folgen bereits fast 20.000 Menschen der offiziellen Twitter-Seite von 99BTC, was auf ein wachsendes Interesse hindeutet. Mit dem ICO, das berets über 1,2 Millionen US-Dollar eingebracht hat, haben frühe Unterstützer noch die Gelegenheit, sich zu beteiligen, bevor der Token auf den freien Markt kommt. Sobald die ICO-Phase endet oder alle zugeteilten Token verkauft sind, planen die Entwickler, 99BTC auf den wichtigsten dezentralen Börsen zu listen. Das dürfte eine Welle von Händlern anziehen, die eines der ersten Projekte unterstützen möchten, das sich speziell auf die Gamifizierung des Krypto-Lernens konzentriert. Angesichts des Mangels an neuen Bildungsplattformen und der positiven Stimmung auf dem Kryptomarkt könnte die DEX-Notierung von 99BTC eine Preisrallye auslösen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels können 99BTC-Token über das ICO für nur 0,00105 Dollar erworben werden. Da der Preis jedoch in weniger als 5 Tagen steigen wird, haben potenzielle Anleger nur ein begrenztes Zeitfenster, um sich Token zum niedrigstmöglichen Preis zu sichern.

Jetzt 99BTC kaufen

2. DOGEVERSE - Multichain-Memecoin hat bereits vor seinem ersten Listing einen Millionenwert

Warum sich auf eine Blockchain beschränken, wenn man sechs nutzen kann? Genau das dachten sich die Entwickler von dem zweiten hier thematisierten Coin: Dogeverse. Der Coin läuft auf den sechs populärsten Netzwerken: Ethereum, Solana, Base, Polygon, Avalanche und BNB. Mithilfe von Wormhole- und Portal-Bridge-Technologien können Nutzer später nahtlos zwischen diesen Blockchains wechseln. Das Maskottchen des Coins ist Cosmo, ein Shiba Inu, der fiktiverweise aus einer kollabierenden Supernova entstanden ist und die Fähigkeit besitzt, zwischen verschiedenen Universen zu reisen. Cosmo lädt die Dogeverse-Holder ein, an diesen Abenteuern teilzuhaben.

Quelle: Dogeverse.com

Da Interoperabilität zwischen Blockchains immer wichtiger wird, ist die Multichain-Funktion von Dogeverse besonders relevant. Projekte wie Polkadot treiben diesen Trend voran, und Dogeverse schließt sich dieser Bewegung an. Ziel des Dogeverse-Ökosystems ist es, die Barrieren zwischen verschiedenen Krypto-Communities zu überwinden und sie zu vereinen. Die Multichain-Funktionalität erweitert nicht nur die Reichweite der Doge-Kultur über mehrere Blockchains, sondern erhöht auch die Liquidität und den Nutzen des Projekts erheblich.

Die Dogeverse-Community kann den $DOGEVERSE-Token über sechs große Blockchains hinweg erwerben und ihn nach dem PreSale auf der bevorzugten Blockchain claimen. Zusätzlich bietet Dogeverse als ERC-20 Token eine Staking-Funktion an. Early Bird-Investoren können ihre gekauften Token sofort in den Staking-Contract einzahlen und von hohen Renditen profitieren, noch bevor der Token gelistet wird. Bereits 29 Milliarden Token wurden in den Staking-Contract eingezahlt, wobei der jährliche Prozentsatz aktuell bei 55 Prozent liegt.

Quelle: Dogeverse.com

Der PreSale von Dogeverse war bisher ein großer Erfolg und konnte in Rekordzeit 15 Millionen Dollar Kapital von Investoren anziehen. Die ersten beiden PreSale-Stufen waren innerhalb von nur zwei Stunden ausverkauft. Der Token ist derzeit noch im PreSale erhältlich, wobei ein Token 0,00031 Dollar kostet. Um Dogeverse zu kaufen, muss eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbunden werden. Zahlungen können in ETH, USDT, SOL, BNB, MATIC, AVAX, BASE oder per Kreditkarte erfolgen.

Jetzt in Dogeverse investieren

3. WAI - Kombination aus AI-Token und Memecoin scheint sehr vielversprechend

WienerAI ist der dritte hier erwähnenswerte Coin und vereint Künstliche Intelligenz mit Memes zu einer Plattform, die ernsthafte Use Cases für den Kryptohandel bieten soll. Das Projekt will schon bald fortschrittliche KI-Technologien nutzen, um eine sofort reagierende, vorhersagende und benutzerfreundliche Schnittstelle zu schaffen. Die KI soll die Anfragen der Nutzer zu ihren Krypto-Investitionen analysieren und anschließend die Märkte nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten durchsuchen.

Quelle: Wienerdog.ai

Nutzer sollen zudem mit wenigen Klicks zwischen verschiedenen dezentralisierten Börsen (DEXs) wechseln können, um stets den besten Preis zu erzielen, ohne zusätzliche Gebühren zahlen zu müssen. Diese Funktion würde die dezentrale Philosophie stärken und die Gewinne der Nutzer maximieren.

Die gesamte Funktionalität von WienerAI basiert auf der Ethereum Blockchain, was eine robuste und zukunftssichere Grundlage bietet. Die Plattform ist modular aufgebaut und unendlich erweiterbar, was kontinuierliche Innovationen ermöglicht und das Trading der Nutzer langfristig verbessern soll.

WienerAIs Tokenomics sind sorgfältig durchdacht, um sowohl das Engagement der Community als auch das langfristige Wachstum zu fördern. Im Presale werden 30 Prozent der Tokens angeboten, was eine solide finanzielle Basis schafft und breite Investitionen sowie eine dezentrale Token-Verteilung ermöglicht.

Quelle: Wienerdog.ai

Zusätzlich sind 20 Prozent der Tokens für das Staking vorgesehen, was die Inhaber motiviert, ihre Bestände langfristig zu halten und somit die Marktliquidität zu stabilisieren. Weitere 20 Prozent der Tokens sind für Community-Rewards reserviert, um das kontinuierliche Engagement innerhalb des Netzwerks zu fördern. Zehn Prozent der Tokens sind für die DEX/CEX Liquidität vorgesehen, um effiziente Handelsaktivitäten zu unterstützen. Das Engagement des Projekts in die Sichtbarkeit und Akzeptanz des Tokens zu investieren wird zudem durch die Zuweisung von 20 Prozent für Marketing unterstrichen.

Die derzeitige Dynamik von WienerAI entwickelt sich positiv. In den kommenden Tagen dürfte die Plattform im Presale die Marke von 2 Millionen Dollar erreichen. Der Meilenstein könnte den Vorverkauf weiter beschleunigen, da Anleger Vertrauen in die Größe des Projekts gewinnen und eine zunehmende virale Verbreitung eintreten könnte. Interessierte Investoren sollten auch hier nicht zu lane mit einer Entscheidung warten, da der Preis von WAI in rund 17 Stunden erneut steigen wird.

Jetzt WAI kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.