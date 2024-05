FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Rekord zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 18 680 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tat sich bislang per saldo aber recht wenig.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Vortag weitere Bestmarken letztlich nicht ganz halten können. Am Ende standen kleine Verluste auf dem Tableau. Auch aus Asien kamen am Morgen keine größeren Impulse. In China enttäuschten die Einzelhandelsumsätze, auf die Börse hatte dies aber kaum Auswirkungen./ag/jha/