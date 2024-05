PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Industrieproduktion im April stärker gestiegen als erwartet. Schwächer als von Analysten prognostiziert entwickelten sich dagegen der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen.

Die Investitionen außerhalb des Landwirtschaftssektors zogen in den ersten vier Monaten um 4,2 Prozent an, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Bis Ende März hatte das Plus noch bei 4,5 Prozent gelegen. Experten hatten mit einer leichten Beschleunigung bei den Investitionen gerechnet.

Ähnlich sieht es beim Umsatz im Einzelhandel aus. Dieser legte im April lediglich 2,3 Prozent zu und damit deutlich weniger als noch im März. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von fast vier Prozent gerechnet.

Positiv überraschte hingegen die Industrieproduktion, die im April im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent anzog und damit 2,2 Prozentpunkte mehr als noch im März. Experten hatten zwar mit einer Belebung gerechnet, dabei aber nur einen Anstieg um 5,5 Prozent auf dem Zettel gehabt./zb/bgf/stk