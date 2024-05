Berlin (ots) -Das war 'Entertainment at its best' - gestern feierte die BLUE MAN GROUP Berlin gemeinsam mit ihren Special Show-Gästen Bosse, Stefanie Heinzmann und LUNAX sowie namhaften Gästen der deutschen Musik-, Film- und Unterhaltungsszene im Stage Bluemax Theater am Potsdamer Platz ihren 20. Geburtstag und spendierte Berlin eine große blaue Partynacht, die bis weit über Mitternacht hinaus für ausgelassene Stimmung sorgte."Es war großartig. Es ist für mich wie ein Rock-Konzert. Man guckt sich seine Lieblingsband ja auch drei oder vier oder wie ich 21 Mal an. Immer wieder überraschend." Elton"Es war für mich eine Riesenehre, wieder mit der Blue Man Group performen zu dürfen. Ich liebe den treibenden Signature Sound der Blauen und die Energie, die wir zusammen auf der Bühne erzeugen." Stefanie Heinzmann"Was für eine Show! Von Anfang an fühlte ich mich mitgenommen. Die drei Darsteller, deren Ausdruck, der Look, die Band und die Kreativität waren einzigartig." Florence Kasumba"Mir hat es sehr gut gefallen. Jetzt kamen wieder die Erinnerungen, was mir schon damals besonders gefallen hat. Vor allem war mir nicht mehr bewusst, wie sehr das Publikum mit einbezogen wird. Klasse Show." Wolfgang Bahro"Ich bin immer noch total geflasht. Meine Erwartungen sind komplett übertroffen worden. Der erste Beat kam und ich wusste, das wird mein Abend hier. Genial." Jan Sosniok"Mich hat noch nie jemand so lange und extrem oft zum Lachen gebracht, ohne Witze zu erzählen. Das gelingt nur der Blue Man Group. Ich habe mich prächtig amüsiert und teilweise zurückversetzt gefühlt, in meine Kindheit. Toll, wie sie die ganze Zeit das Publikum integriert haben." Micaela Schäfer"Mir hat alles sehr gut gefallen, die können das halt. Ich könnte mir eine Zusammenarbeit vorstellen, wenn man mich fragt, hahaha." Melbeatz"Ich hab's tatsächlich zum ersten Mal gesehen und fand geil, wie viel man ohne Sprache gestalten kann. Größtenteils nur mit Farben, Percussion-Elementen, Mimik, Gestik und Musik. Das fand ich sehr gut." Aria NejatiDie Erwartungen waren natürlich groß - 20 Jahre Erfolgsgeschichte verpflichten -, doch gestern wurden sie weit übertroffen. Was bereits seit Mai 2004 Abend für Abend für Begeisterungsstürme sorgt, fand einen weiteren Höhepunkt: Die BLUE MAN GROUP Berlin bot gemeinsam mit ihren in die Show integrierten Gästen Bosse und Stefanie Heinzmann eine fulminante, verrückte und einmalige Jubiläums-Show. On top gab es im Anschluss an die Show eine echte Weltpremiere, denn LUNAX stellte einen Tag vor Veröffentlichung live ihre neue Single "Find Your Colors" vor - eine ebenso geniale wie originelle Kollaboration mit der BLUE MAN GROUP Berlin.Jens Fischer Rodrian (Musikalische Leitung) erklärt: "20 Jahre ist natürlich auch musikalisch ein Grund zum Feiern. Wir haben Stefanie Heizmann eingeladen, weil sie eine grandiose Sängerin ist und wir mir ihr 2015 einen grandiosen Auftritt bei Stefan Raabs Stock Car Crash Challenge hatten. Bosses Schlagzeuger ist fester Bestandteil der Blue Man und der Bosse Band, wir planen schon seit längerem, mal was gemeinsam zu machen, schön dass es jetzt klappt. Mit LUNAX releasen wir den brandneuen Titel "Find Your Colors", den wir gemeinsam mit ihrem Team erstellt haben. Um Mitternacht, ein paar Stunden nach der Jubiläumsshow, wird der Song veröffentlicht.""Find Your Colors" verbindet die Vision und den Grundgedanken der BLUE MAN GROUP und LUNAX auf sehr natürliche, authentische Art und Weise. Auch der Weg der Blue Man Group vom ursprünglich als Straßen-Theater in NY gestartetes Projekt zur erfolgreichsten Ensuite-Produktion Berlins, war außergewöhnlich und mit vielen Wagnissen und Herausforderungen verbunden. "Beide Karrierewege haben gezeigt, dass es sich lohnt, niemals aufzugeben, sondern an sich und seinen Träumen festzuhalten. Lustigerweise verbindet uns auch die Farbe Blau," erklärt LUNAX.BLUE MAN GROUP Berlin ist die erfolgreichste Show der Stadt - fast fünf Millionen Zuschauer:innen in insgesamt mehr als 8.000 Aufführungen hat der Erfolgsgarant in der Hauptstadt bereits in seinen Bann gezogen und ist damit Berlins erfolgreichste Long-Run-Show!Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland: "Ich erinnere mich an den Abend der Deutschlandpremiere vor 20 Jahren, als wäre es gestern gewesen. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich damals gedacht, was wir heute hier feiern können. Auch im internationalen Vergleich gibt es kaum eine Show, die so lange Bestand hat. Eine Sensation! Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht!"Alle Fans und Freunde der BLUE MAN GROUP können sich freuen, denn die gestrige Jubiläumsshow war nur der Auftakt für ein ganzes langes Jubiläumsjahr, in dem es rund um die Ausnahme-Show weitere zahlreiche Überraschungen, Aktionen und Events geben wird. Stay tubed!Pressekontakt:Michael RohdeDirector Product PR+49 (0)163 5752 658michael.rohde@stage-entertainment.comStage Entertainment GmbHKehrwieder 620457 HamburgOriginal-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5781342