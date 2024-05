Die Bäume wachsen auch für den DAX nicht in den Himmel. Gestern entfernte er sich vom am Mittwoch aufgestellten Rekordhoch. Auch heute deuten sich zunächst Verluste an. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend negativ. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Gold, Walmart, Cisco Systems, Siemens, ...