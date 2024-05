Anzeige / Werbung Strömt in einen engen Markt plötzlich Geld, so ist die Wirkung zwangsläufig die eines Elefanten, der sich im Porzellanladen zu drehen, versucht. An den Aktienmärkten ist in der Zwischenzeit eine neue Generation von Anlegern angekommen. Sie haben die extremen Exzesse der späten 1990er Jahre, die zur Jahrhundertwende im Platzen der Dotcom-Blase endeten, als Anleger nicht erlebt. Sie kennen nur die Zeit des billigen Geldes und haben während der Corona-Pandemie erlebt, wie schnell selbst ein total ausgebombter Markt wieder auf die Beine kommen kann. Gold ist für diese junge Anlegergruppe eher Schmuck als Anlagegut. Dass es im Preis ebenfalls steigen kann, wird in diesen Tagen eher beiläufig und auch mit etwas ungläubigem Staunen zur Kenntnis genommen. Dabei sollte eigentlich gerade diese Gruppe von Anlegern gewarnt sein, denn schließlich vollzog ausgerechnet während der Coronazeit der kleine Bruder des Golds, das Silber, angetrieben von den Käufen der Privatanleger kräftige Sprünge. "Damals" kletterte der Silberpreis innerhalb weniger Monate von unter 20 auf annähernd 30 US-Dollar je Feinunze. Möglich war diese Entwicklung, weil sich einmal viele Anleger auf der Käuferseite zusammenfanden und weil andererseits das Silber ein nochmals kleinerer Markt ist als das Gold. Strömt in einen solchen Markt plötzlich Geld, so ist die Wirkung zwangsläufig die eines Elefanten, der sich im Porzellanladen zu drehen, versucht. Hat die junge Anlegergeneration ihre Lektion dauerhaft gelernt oder bereits wieder vergessen? Jetzt den ganzen Artikel lesen: Die junge Generation sucht ihren Zugang zum Gold Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )