Book of Meme (BOME) bricht um 10 % ein, während Sealana auf 1,3 Millionen Dollar steigt

Langsam aber sicher geht es am Kryptomarkt wieder bergauf. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 65.000 Dollar Marke und dadurch werden auch die meisten Altcoins positiv beeinflusst. Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung, die heuer bereits enorme Kurssteigerungen hinter sich haben, lassen nun aber auf sich warten. Vor allem Book of Meme (BOME) - der erfolgreichste Meme Coin in diesem Jahr - kommt nicht mehr richtig in die Gänge. Dafür steht mit Sealana ($SEAL) bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der schon bald um ein Vielfaches steigen könnte.

BOME stürzt ab

Book of Meme (BOME) war der erfolgreichste Meme Coin in diesem Jahr. Noch nie zuvor ist es gelungen, die Milliarden Dollar Marke innerhalb von 2 Tagen zu erreichen. Anleger hatten 24 Stunden Zeit, um den Meme Coin, der auf Solana basiert, im Initial Coin Offering (ICO) zu kaufen, bevor BOME an den Kryptobörsen gelistet wurde. Beim Handelsstart an den Börsen ist es zu einer Kursexplosion gekommen, bei der BOME nach nur zwei Tagen um mehr als 30.000 % gestiegen ist und eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar erreicht hat. Wer hier früh eingestiegen ist, hatte Grund zur Freude. Heute sieht das allerdings anders aus. Allein in den letzten 24 Stunden ist BOME um mehr als 10 % eingebrochen.

(Book of Meme Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Ob es für BOME nochmal für ein neues Allzeithoch reichen wird, wird sich erst zeigen. PEPE, BONK und viele weitere haben bereits gezeigt, dass es auch Monate nach dem ersten Hype nochmal zu einem neuen Allzeithoch kommen kann. Renditen von nochmal 30.000 % sollten sich Anleger hier aber nicht mehr erhoffen, da die Bewertung dafür schon zu hoch ist, weshalb auch immer mehr Investoren auf den neuen Sealana ($SEAL) setzen, der an das Konzept von BOME anknüpft und eine Kursexplosion erst vor sich haben könnte.

Sealana steigt auf 1,3 Millionen Dollar

Sealana ($SEAL) ist ein Meme Coin, bei dem Anleger ähnlich wie bei Book of Meme derzeit die Möglichkeit haben, noch im ICO zu investieren. Noch wird der Coin nicht an den Kryptobörsen gehandelt, sodass alle die faire Chance haben, $SEAL zu einem Fixpreis zu kaufen, bevor der Handel losgeht. Gelingt es, den Erfolg von BOME zu reproduzieren, wäre das für frühe Käufer eine neue Gelegenheit, ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Die Chancen auf einen Erfolg nach dem Launch stehen gut, da Anleger schon jetzt Token im Wert von mehr als 1,3 Millionen Dollar gekauft haben.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Wer sich am Presale beteiligen möchte, kann das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit ETH oder SOL zu kaufen. Alternativ können Interessenten auch SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden. Pro SOL erhält man beim Launch 6.900 $SEAL-Token via Airdrop. Die Chancen, dass $SEAL nach seiner Markteinführung eine Kursexplosion hinlegt, stehen gut und da die Bewertung beim Start noch deutlich niedriger ist als die von BOME, ist auch das Gewinnpotenzial noch deutlich höher.

