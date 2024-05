Dietikon (ots) -Lernende der Bereiche Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung, die in diesem Jahr ihre Lehre abschliessen, haben wiederum die Chance, den Pestalozzi Stiftepriis zu gewinnen. Diesen verleiht die Pestalozzi Gruppe seit bereits über 40 Jahren. Und in diesem Jahr sind neue Berufe dazugekommen.Ob Polymechaniker, Spengler, Konstrukteure, Heizungs- oder Solarinstallateure - alle Lernenden in den Branchen Gebäudehülle und -technik sowie Metallbau und -verarbeitung erlernen ein spezialisiertes Handwerk. Damit die Schweiz auch in Zukunft über Top-Arbeitskräfte verfügt, braucht es sowohl Betriebe, die die Verantwortung für die Ausbildung übernehmen, als auch motivierte und leistungsstarke Jugendliche, die sich für eine Berufslehre in diesen Branchen entscheiden.Mit dem Pestalozzi Stiftepriis leistet die Pestalozzi Gruppe einen Beitrag zur Förderung der Berufslehre innerhalb dieser Geschäftszweige, in der sie selbst tätig ist. "Hochqualifizierte Fachkräfte tragen massgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Wir möchten ein Zeichen setzen. Für die Berufsbildung, das Bildungssystem und den Handelsplatz Schweiz", sagt Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrats des Grosshändlers.Ruhm und EhreIn diesem Jahr vergibt die Pestalozzi Gruppe den Stiftepriis bereits zum 42. Mal an die Besten der Abschlusslehrgänge der genannten Branchen. In der Westschweiz verleiht sie den Prix Apprentissage nun mehr seit neun Jahren. Mit dieser Auszeichnung erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner nebst Ruhm und Ehre die Möglichkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren: Sie werden in den regionalen Medien publiziert und geniessen somit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und: Auch die Lehrbetriebe profitieren davon und stärken ihren guten Ruf als Ausbildungsstätten. Seit 1982 durften sich schon Tausende von Lehrabgängerinnen und -abgängern über den Pestalozzi Stiftepriis freuen.Nachwuchsförderung - extern wie internAls Arbeitgeberinnen von handwerklichen Fachkräften ist für die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG die Nachwuchsförderung auch intern von grosser Bedeutung: Jährlich bildet sie in diversen Geschäftsbereichen insgesamt mehr als 20 Lernende aus - von Kauf- und Strassentransportfachpersonen bis hin zu Logistikerinnen und Logistiker. Die Pestalozzi Gruppe bietet diesen eine individuelle fundierte Begleitung dank motivierter und erfahrener Praxis- und Berufsbildnerinnen und -bildnern, eine familiäre Arbeits- sowie eine offene Lernkultur und vieles mehr. Über Tausend Lernende haben in den letzten rund 50 Jahren ihre Berufslehre bei der Pestalozzi Gruppe absolviert.Grosse Preisverleihung in SchlierenInteressierte Lehrabgängerinnen und -abgänger mit einem guten Abschluss können sich nach der Entgegennahme ihres Abschlusszeugnisses bis am Freitag, 13. September 2024, für den Pestalozzi Stiftepriis 2024 bewerben. Die Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre Begleitpersonen erwartet an der grossen Preisverleihung vom Freitag, 8. November 2024, ein festliches Dinner in der JED Events in Schlieren ZH mit tollem Rahmenprogramm sowie ein erstklassiges Geschenk inklusive Urkunde.Alle Berufe sowie weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis finden Sie auf www.stiftepriis.pestalozzi.com, (http://www.stiftepriis.pestalozzi.com/) worüber sich Interessierte ab Juni auch bewerben können.________________________________Pestalozzi - Gemeinsam bewegen. Seit 1763Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Dietikon ZH beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation.Über Gabs AGDie Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortiments von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung, an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.Pressekontakt:Dominga RohrerKommunikationsverantwortlichePestalozzi GruppeRiedstrasse 1, PostfachCH-8953 DietikonT +41 44 743 23 45dominga.rohrer@pestalozzi.comwww.pestalozzi.comOriginal-Content von: Pestalozzi AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019249/100919489