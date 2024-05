Der Dax dürfte am Freitag etwas weiter von seinem Rekord zurückfallen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 18 687 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tat sich bislang per saldo aber recht wenig. Auch das Leitbarometer der Euroregion, der EuroStoxx 50 , wird am letzten Handelstag vor Pfingsten 0,3 Prozent schwächer erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen ...

