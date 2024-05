Reddit schließt wie erhofft einen Vertrag mit OpenAI. Die Meldung sorgt für Euphorie und die Aktien schossen nachbörslich in die Höhe. Applied Materials nimmt nicht am Halbleiterboom teil. Das Geschäft stagniert und soll weiter stagnieren. GTA VI kommt frühestens im Herbst 2025. Enttäuschung über den späten Start drückt die Aktien von Take-Two in den Keller.Am letzten Handelstag der Woche neigt der Aktienhandel in Asien zur Schwäche. Im Verlauf der Sitzung notieren nahezu alle Benchmarks in der Region im Minus. Am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...