Der Deutsche Aktienindex hat von seinem Rekordhoch wieder über 200 Punkte verloren. Das ist jedoch schlimmer als es aussieht. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt.

Der Dow Jones hat gestern das erste Mal in der Geschichte die Marke von 40.000 Punkten übersprungen. So richtig zum Feiern war den Anlegern aber nicht zumute. Gleich drei Vertreter der US-Notenbank warnten davor, dass die Zinsen für längere Zeit hoch bleiben werden. Zudem sprach JPMorgan-CEO Jamie Dimon davon, dass er sich mehr Sorgen über die Inflation mache, als dies andere Marktteilnehmer tun würden. Das Vor und Zurück in Sachen Zinserwartungen wird erst enden, wenn die Fed das erste Mal tatsächlich an der Zinsschraube gedreht hat. Und auch dann bleibt die Unsicherheit hoch, weil es keine seriellen Zinssenkungen auf jeder Sitzung geben wird.

Das konjunkturelle Umfeld ist trotz etwas schwächerer Daten aus China heute Morgen generell positiv. Die Weltwirtschaft kann sich tatsächlich recht gut gegen die Belastungsfaktoren wie die unsichere Geopolitik und die hohen Zinsen behaupten. Außerdem gibt es im Moment keine technischen Warnzeichen am Aktienmarkt. Das spricht für einen eher ruhigen Handel über die Sommerpause. Die Stimmung ist wieder von Angst leicht in den Bereich der Gier umgeschlagen. Der Fear & Greed Index von CNN aber noch keine überbordend optimistischen Werte. Im Moment geben die Bullen am Aktienmarkt den Ton an.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.