Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag, 16. Juni 2024 über dasReferendumsbegehren zum Finanzbeschluss vom 7. März 2024 über die Genehmigung eines Ergänzungskredits zur Umsetzung des Projekts "Inspira II" beim Neubau des Liechtensteinischen Landesspitals.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Dienstag, 21. Mai eine Diskussionsveranstaltung.Regierungsrat Manuel Frick nimmt in seiner Funktion als Gesellschaftsminister teil. Auf der "Pro-Seite" sind weiter dabei: Thomas Tschirky, Stv. Direktor des Landesspitals und Karin Zech-Hoop, Landtagsabgeordnete und Vertreterin des Pro-Komitees. Von Seiten des Referendumskomitees nehmen Pepo Frick und Markus Risch teil.Der von Tanja Cissé moderierte Anlass wird unter "Live-Bedingungen" aufgezeichnet und in Gebärdensprache gedolmetscht. Die Sendung wird täglich um 19.00 Uhr ab Mittwoch, 22. Mai bis und mit Sonntag, 2. Juni, auf dem Landeskanal (TV) wiederholt.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturGeneralsekretariatT +423 236 60 18gesellschaft@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919502