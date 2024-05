© Foto: Unsplash



Der Halbleiterzulieferer Applied Materials hat die Erwartungen der Analysten übertreffen können, dennoch fällt die Aktie. Was Anleger jetzt wissen müssen.Applied Materials, ein bedeutender Zulieferer der globalen Halbleiterindustrie, hat am Donnerstagabend seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal präsentiert. Zwar hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen können, Anleger reagierten in der US-Nachbörse dennoch verhalten. Geringfügiges Wachstum gegenüber dem Vorjahr Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 0,3 Prozent auf 6,65 Milliarden US-Dollar, womit die Konsensschätzung um 110 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnte. Daraus …