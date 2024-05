E.ON legte am gestrigen Donnerstag (16. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 vor. Im Vorfeld der Veröffentlichung stieg der Aktienkurs kräftig an. Im Chart hatte sich eine Ausbruchssituation kreiert. Mit der Zahlenveröffentlichung kam das Kursniveau dann allerdings auf den Prüfstand…E.ON - Starke Quartalsergebnisse begeistern E.ON veröffentlichte für das 1. Quartal 2024 einen Außenumsatz in Höhe von 22,641 Mrd. Euro, nach 33,543 ...

