Die dritte Auflage des einzigen deutschen Turniers der Ladies European Tour (LET) versammelt deutsche und internationale Golfstars auf dem Kurs im Country Club Seddiner See Golf ist eine Freiluftsportart. Dies bekamen die 132 Spielerinnen in Runde eins des Amundi German Masters powered by VcG einmal mehr zu spüren. Bei äußerst anspruchsvollen, weil extrem böigen Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...