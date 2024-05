Zürich/Klagenfurt (ots) -Die Juniper Group, eine Betriebsgruppe von Vela Software und Constellation Software, Inc. (TSX: CSU), freut sich, die Übernahme der Alturos AG ("Alturos"), bekannt zu geben.Die Juniper Group, eine Betriebsgruppe von Vela Software und Constellation Software, Inc. (TSX: CSU), freut sich, die Übernahme der Alturos AG ("Alturos"), einer innovativen All-in-One-Lösung für nahtlosen digitalen Verkauf, Kommunikation und Gästebetreuung für Tourismusbüros, Destinationsmanagement-Organisationen, Verkehrsunternehmen und Skigebiete, bekannt zu geben.Diese strategische Übernahme stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Bereich Travel & Hospitality der Juniper Group dar, um als führender End-to-End-Reisesoftwarepartner weltweit anerkannt zu werden. Mit diesem Erfolg stärkt die Juniper Group ihre Präsenz in der DACH-Region und kann ihre einzigartigen Verkaufs- und digitalen Fähigkeiten sowie Funktionen für Anbieter von Destination Services weiter ausbauen."Wir freuen uns, Alturos in unserem exklusiven Netzwerk von Reisesoftware-Unternehmen willkommen zu heißen. Alturos hat großes Wachstumspotenzial, sowohl regional als auch international. Wir sind zuversichtlich, dass das Management von Alturos das Geschäft weiter ausbauen und den Service durch die Nutzung unseres Unternehmensnetzwerks, unserer Marktexpertise und unserer Infrastruktur verbessern wird", meint Jaime Sastre, CEO der Juniper Group und Gründer von Juniper Travel Technology.Gilberto Loacker, Vorsitzender und Mitgründer von Alturos und Michael Saringer, CEO und Mitgründer von Alturos, ergänzen: "Wir haben mehrere Jahre nach einem strategischen Partner gesucht und sind stolz darauf, dass wir endlich die Juniper Group gefunden haben, um unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen und für alle unsere Kunden und Mitarbeiter eine stabile finanzielle Basis zu gewährleisten. Der Beitritt zum größten Portfolio von Constellation Software in der Tourismusbranche ermöglicht es uns, Synergien mit anderen internationalen Reisetechnologieunternehmen zu finden, unsere Fähigkeiten und den B2B-Vertrieb weltweit zu erweitern. Wir freuen uns auf die kommenden Kooperationen mit den Partnerunternehmen der Juniper Group, um unser Geschäft voranzutreiben und unseren Produkten und Dienstleistungen zusätzlichen Wert zu verleihen."Über Alturos:Alturos ist ein führender Anbieter von Reisetechnologie-Software, der sich auf Marktplatzlösungen für Destinationen durch eine einzigartige SaaS-Plattform, "Destination OS", spezialisiert hat. Alturos widmet sich der Transformation und der Vermarktung von touristischen Destinationen an Verbraucher (B2C) und Wiederverkäufer (B2B) mittels modernster Technologie. Darüber hinaus hat Alturos mit "Skiline.cc" eine der größten Wintersport-Communities aufgebaut, die sich auf Unterhaltung, Gamification und Treueprogramme für Berg- und Abenteuerenthusiasten konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alturos.comÜber die Juniper Group:Die Juniper Group, ein Portfolio von Vela Software und Constellation Software, ist ein schnell wachsendes Softwarekonglomerat von Unternehmen im Bereich der vertikalen Marktsoftware. Der Fokus liegt besonders auf den Bereichen Reisen & Gastgewerbe, Fertigung & Logistik, Finanzen, Banken & Versicherungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor sowie Öl & Gas. Die Juniper Group beschäftigt derzeit über 2.250 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://juniper-group.comMehr im Blog Jetzt Lesen (https://www.alturos.com/news/alturos-destinations-joins-juniper-group/)Pressekontakt:Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Juniper Groupnews@juniper-group.comAlturos AGpresse@alturos.comOriginal-Content von: Alturos Destinations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062848/100919505