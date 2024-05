Die NORMA GROUP SE-Aktionäre können sich zwar über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen. Bei der Hauptversammlung am 16.05.2024 wurde jedoch für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,45 EUR vereinbart. Und damit wurde die Dividende im Vorjahresvergleich um 18,18 % reduziert. Echt schade!



