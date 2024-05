News von Trading-Treff.de Coinbase Aktienanalyse nach den Quartalszahlen. Nach dem technischen Ausfall der Plattform gibt es dennoch weiteres Potenzial in der Aktie. Coinbase Aktie überzeugt mit Quartalszahlen, aber Plattform zeigt Störungen Coinbase ist eine führende Kryptowährungsplattform, die 2012 von Brian Armstrong und Fred Ehrsam in San Francisco gegründet wurde. Im April 2021 ging das Unternehmen über eine Direktplatzierung an die Börse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...