Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment herrscht in dieser Woche rege Aktivität, so die Analysten der Helaba.Insgesamt seien bisher acht Transaktionen mit einem Volumen von über 12 Mrd. EUR durchgeführt worden. Besonderes Augenmerk habe auf der neuen 30-jährigen Benchmark-Emission der EU am Dienstag gelegen, die alleine 6 Mrd. EUR ausgemacht habe. Der Vermarktungsstart sei bei MS +91 Bp erfolgt. Dieser Spread sei für Investoren offensichtlich so interessant gewesen, dass das Orderbuch schließlich auf sehr beeindruckende 86 Mrd. EUR angestiegen sei und die Emission zu MS +88 Bp begeben worden sei. Dennoch habe die Volatilität der EU-Kurve nicht abgenommen. Neben der Juni-Auktion sei der nächste wichtige Termin für die EU der Emissionsplan für das 2. Halbjahr 2024, der Ende Juni veröffentlicht werden solle. ...

