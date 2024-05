Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland sind in den letzten Tagen deutlich gesunken, so Dr. Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.Die Rendite der T-Notes liege derzeit bei 4,39% (-15 BP), während die der Bunds bei 2,41% (-5 BP) stehe. Vor allem schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandels- und Inflationszahlen in den USA hätten den geldpolitischen Ausblick der Anleger optimistischer gestimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September sei von 65% auf 69% gestiegen. Dennoch würden Kommentare mehrerer politischer Entscheidungsträger der FED darauf hindeuten, dass die Zinsen noch eine Weile hoch bleiben könnten. In Deutschland seien die Renditen vor allem von den Konjunkturdaten aus den USA beeinflusst worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...