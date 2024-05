Die Umsatzerlöse von Photon Energy sanken in Q1 um etwa 10% yoy auf EUR 17,4 Mio., was hauptsächlich auf einen Rückgang von 80% im Handelsgeschäft mit PV-Komponenten und einen Rückgang von 27% bei den Erlösen aus dem IPP-Portfolio aufgrund niedrigerer Strompreise zurückzuführen ist. Dagegen verzeichnete New Energy einen Umsatzanstieg von 121%, der durch den Kapazitätsmarkt in Polen getrieben wurde. Das EBITDA verbesserte sich auf EUR 0,8 Mio., oder +280 bp yoy. Ein positiver freier Cashflow von 2,5 Mio. EUR und ein Cash-Bestand von 5,2 Mio. EUR sowie eine neue Projektfinanzierung der EBRD in Höhe von 15 Mio. EUR bieten finanzielle Flexibilität für die weitere Entwicklung. Mit einer bereinigten Eigenkapitalquote von 27,7%, bevorstehenden saisonal stärkeren Quartalen und einer teilweisen Umstellung auf wesentlich attraktivere Einspeisetarife in Ungarn scheint Photon Energys finanzielles Polster ausreichend. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 24 einen Umsatz zwischen EUR 90 Mio. und EUR 100 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR 16 Mio. und EUR 18 Mio., wobei letzteres höher ist als mwb researchs bisherigen Schätzungen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,05. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





