Positive Entwicklung im letzten Quartal Copart Inc., ein führendes Unternehmen in Online-Fahrzeugauktionen, hat zum Abschluss des Quartals im April 2024 ein eindrucksvolles Ergebnis vorzuweisen. Das Unternehmen konnte seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahr signifikant steigern und die Analystenschätzungen übertreffen. Konkret lag der Umsatz bei 1,13 Milliarden US-Dollar - ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...