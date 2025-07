Die Rheinmetall-Aktie präsentiert sich heute schwächer - zeitweise geht es um über 3% nach unten bis an die Kursmarke von 1668 Euro. Mittlerweile hat sich der Titel des Rüstungs-Herstellers wieder etwas erholt (aktueller Kurs: 1710 Euro). In der Sechs-Monats-Betrachtung können sich Rheinmetall-Aktionäre über einen satten Kursgewinn in Höhe von 182% freuen! Das langfristige Bild: Rheinmetall-Aktie:...

