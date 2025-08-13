© Foto: RheinmetallWer in Verteidigungswerte investieren möchte hat angesichts massiver Investitionen der Nato besonders europäische Papiere im Fokus.Hohe Bewertungen, die beispielsweise deutsche Rüstungshersteller seit dem Ukrainekrieg erfahren, erreichen derzeit schwindelerregende Höhen. Sieht man auf Rheinmetall beispielsweise: Das Kursgewinnverhältnis (KGV) galoppiert nach oben, auch wenn es jetzt erste Rücksetzter gibt und das Hype-Momentum vorübergehend zumindest eine Pause eingelegt hat. [spotify]35ZBuN1ydVKJKwHyCkzWKU[/spotify] Da lohnt sich ein Blick über den großen Teich: Denn einige der US-amerikanischen Rüstungsaktien glänzen mit einer günstigen Bewertung, und: Auch die US-Hersteller profitieren …Den vollständigen Artikel lesen ...
