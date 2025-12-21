Die Aktie von Rheinmetall galt lange als einer der großen Gewinner geopolitischer Unsicherheiten. Doch zuletzt mehren sich die Warnzeichen. Während politische Signale für Entspannung sorgen, verdüstert sich das charttechnische Bild spürbar - und stellt selbst starke Fundamentaldaten in den Schatten.Politische Signale verunsichern den Markt Die Stimmung rund um Rüstungswerte hat sich merklich abgekühlt. Diplomatische Gespräche im Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de