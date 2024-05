© Foto: Richard Drew - AP/dpa



Die Aktie von Coinbase hat einen Rückgang von knapp 10 Prozent verzeichnet, obwohl der Bitcoin-Kurs erheblich zulegte. Normalerweise profitiert das Unternehmen von solchen Kursanstiegen - dieses Mal nicht.Experten spekulieren, dass Investoren möglicherweise durch die Aussicht auf neuen, harten Wettbewerb im US-Kryptohandel verunsichert wurden. Demnach plane die CME Group, ein Hauptkonkurrent von Coinbase, den Einstieg in den Bitcoin-Spothandel. Dies berichtet die Financial Times. In einer Reaktion darauf äußerte sich Brett Tejpaul, der Leiter von Coinbase Institutional, überraschenderweise sehr positiv: "Es ist erfreulich zu sehen, dass weitere stark regulierte Akteure die institutionelle …