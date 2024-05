FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag vor Pfingsten von seinem Rekord weiter Abstand genommen. Gegen Mittag gab der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 18 683,53 Punkte nach. Am Mittwoch hatte er bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht.

"Nach der Rekordjagd in der aktuellen Handelswoche scheint dem Dax so langsam die Luft auszugehen", sagte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow und verwies darauf, dass sich am Vortag bereits am US-Aktienmarkt eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen abgezeichnet habe. Die wichtigsten Indizes in New York hatten ihre Rekordmarken letztlich nicht ganz halten können, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40 000 Punkten übersprungen hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Freitag 0,27 Prozent auf 27 433,52 Zähler. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, sank um rund 0,4 Prozent.

Unternehmensseitig geht es vor dem Wochenende ruhiger zu, auch weil die Berichtssaison in Deutschland ausläuft. Nachzügler ist am Freitag noch der Versicherer W&W aus dem SDax, dessen Aktien nach der Zahlenvorlage zuletzt 0,9 Prozent höher notierten. Die Aktien des Rüstungskonzerns Renk landeten nach einer Platzierung durch den Finanzinvestor Triton mit minus 4,6 Prozent auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex.

Nach unten um 3,8 Prozent ging es im MDax für die Titel des Chemiekonzerns Lanxess . Exane BNP hatte die Papiere ebenso wie das Analysehaus Jefferies abgestuft.

Von den deutlichen Kursgewinnen der Vorwochen blieb für die Anleger von Siemens am Freitag nichts mehr übrig. Stattdessen fielen die Papiere des Dax-Konzerns auf das tiefste Niveau seit Februar zurück, zuletzt belief sich das Minus auf 1,8 Prozent. Am Montag hatten sie noch ein Rekordhoch erreicht. Vor allem seit dem tags zuvor veröffentlichten Quartalsbericht geht es kräftig abwärts.

Einige Werte wurden auch am Freitag wieder mit Dividendenabschlag gehandelt und erschienen deshalb optisch tiefer. Im Dax sind dies Adidas, Eon, die Deutsche Bank sowie Heidelberg Materials, wobei sich das Minus bei Adidas mit 0,5 Prozent in Grenzen hielt./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



DE0005140008, DE0006047004, DE0005470405, DE0008051004, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, EU0009658145, DE000ENAG999, DE000A1EWWW0, DE0007236101, DE000RENK730