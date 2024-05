© Foto: Unsplash



GameStop und andere Aktien wie AMC erlebten in dieser Woche eine starke Volatilität und stürzten nach nur zwei Tagen wieder ab. Welche Titel bürgen Gefahr?Die "Meme-Aktien"-Hysterie, die zwischen 2020 und 2021 aufkam, bestand darin, dass Anleger Leerverkäufer und Hedgefonds, die gegenüber GameStop und anderen Unternehmen negativ eingestellt waren, ins Visier nahmen und sie zwangen, ihre Leerverkaufspositionen zu decken und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. David Trainer, der sich zuvor negativ über GameStop und Technologieaktien geäußert hatte, sagt, dass sich die Fundamentaldaten der Aktie zwar verbessert hätten, GameStop aber immer noch in der "Gefahrenzone" sei. Der CEO des …