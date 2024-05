Das Analysehaus Scope hat den Markt für European Long Term Investment Funds (ELTIFs) untersucht. 2023 haben Anzahl und Volumen dieser Fonds demnach um rund ein Viertel zugelegt. Weiteres Wachstum könnte aufgrund der neuen Regulierung anstehen. Der ELTIF-Markt rückt mehr und mehr in den Fokus, vor allem vor dem Hintergrund der "ELTIF 2.0"-Verordnung, die in der Europäischen Union Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Die Ratingagentur Scope hat dahingehend den europäischen ELTIF-Markt untersucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...