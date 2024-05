NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27,39 Euro belassen. Die Resultate des US-Wettbewerbers Walmart hätten die Erwartungen übertroffen und außerdem habe dieser seine Zielsetzungen angehoben, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf den ebenfalls stark in den USA vertretenen Ahold-Konzern lasse dies aber nur begrenzt Rückschlüsse zu. Bei Walmart sei vieles unternehmensspezifisch gewesen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 08:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 08:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken