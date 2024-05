FPT Software, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde im Gartner Market Guide für Public Cloud Managed Professional Services in der Region Asien-Pazifik für das Jahr 2024 aufgeführt. FPT Software erhält damit zum dritten Mal in Folge diese Auszeichnung.

Der Markt für Public Cloud Services verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum und die Ausgaben der Endnutzer werden laut Gartner von 2024 bis 2027 voraussichtlich um 22 bis 24 steigen. Dieses Wachstum ist besonders ausgeprägt in der Region Asien/Pazifik, wo die Präsenz von Anbietern von Public Cloud Managed Services deutlich zugenommen hat. FPT Software wurde in die Liste der 13 repräsentativen Anbieter aufgenommen, die bereits seit mindestens drei Jahren Public-Cloud-Managed- und professionelle Services anbieten und mindestens zwei große CSPs unterstützen.

FPT Software bietet eine breite Palette von Cloud-Diensten und -Lösungen an. Diese umfassen Cloud-Migration und -Transformation, Datenanalyse, Systemorchestrierung, agile Anwendungsentwicklung und mehr. Mit seiner Vision, bis 2025 ein weltweit anerkannter Dienstleister für Cloud- und Datendienste zu werden, hat das Unternehmen Partnerschaften mit Cloud-Hyperscalern wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Alibaba Cloud und Oracle Cloud geschlossen, um seinen Kunden umfangreiche und hochwertige Cloud- und Datendienste anzubieten.

Frank Bignone, Global Director der Abteilung Digital Transformation (DX) von FPT Software, hob die Bedeutung der Cloud-Integration im digitalen Zeitalter hervor: "Die Cloud-Integration bildet das Rückgrat der digitalen Transformation und sie ermöglicht es Unternehmen, operative Exzellenz und Agilität zu erreichen. FPT Software hat aktiv mit Analysten zusammengearbeitet, um unsere Fähigkeiten bei der Nutzung von Cloud-Plattformen zu demonstrieren. Diese Anerkennung macht deutlich, wie engagiert wir an der Bereitstellung innovativer und individueller Lösungen arbeiten, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden in einem Markt mit einer wachsenden Zahl von Cloud-Service-Anbietern gerecht werden. FPT Software wird auch in Zukunft seine Vorreiterrolle beibehalten und innovative Lösungen anbieten, um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen."

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.000 Kunden zusammen, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/.

