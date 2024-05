Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA

Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA

ISIN: DE000A3H2234



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.05.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Erster Zukauf in 2024 passt genau ins Beuteschema



Private Assets hat am Donnerstag die erste Akquisition im laufenden Geschäftsjahr und die insgesamt 11. Beteiligung im Portfolio verkündet.

Die Übernahme entspricht dem typischen Target-Profil von Private Assets. Von der Schweizer Zehnder Group, einem Spezialisten für Raumklima-Lösungen, werden die Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH in Deutschland sowie das französische Pendant Zehnder Climate Ceiling Solutions SAS erworben. Die beiden Geschäftseinheiten sind auf die Beratung, Planung und Realisierung von effizienter Klimatisierung in einem breiten Spektrum von gewerblichen und industriellen Gebäudeanwendungen ausgerichtet. Die Klimadecken werden in Deutschland produziert und hierzulande sowie in Frankreich vertrieben. Der Geschäftsbereich Climate Ceiling Solutions zählt laut der Zehnder Group aufgrund des spezifischen Geschäftsmodells und einer ausgeprägten Projektorientierung nicht zum Kerngeschäft des Schweizer Konzerns. Insgesamt erwirtschafteten die beiden Gesellschaften im Jahr 2023 mit 75 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 23 Mio. EUR, waren jedoch in den letzten Jahren verlustbringend. Zwar wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart, aus der Deal-Meldung von Zehnder geht jedoch hervor, dass die Transaktion bei Zehnder zu einem einmaligen Verlust von rund 10 Mio. EUR führen wird. Insofern dürfte Private Assets erneut ein Zukauf deutlich unter Buchwert gelungen sein, der mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial einhergeht. Der Vollzug der Transaktion steht allerdings noch unter aufschiebenden Vollzugsbedingungen und bedarf u.a. einer für solche Transaktionen in Frankreich üblichen vorgängigen Arbeitnehmerinformation. Das Closing erwartet Private Assets innerhalb der nächsten Wochen.



Wir werden die Transaktion nach Vollzug in unserem Modell abbilden. Nach jetzigem Stand rechnen wir mit einer Konsolidierung der Climate Ceiling Solutions-Einheiten zum Halbjahr und dementsprechend mit einem diesjährigen Umsatzbeitrag von ca. 12 Mio. EUR. Da die Klimadecken bei der energieeffizienten Ausstattung und Sanierung von Gebäuden eine wichtige Rolle spielen und sich durch ihre großen Heizflächen hervorragend mit Wärmepumpen kombinieren lassen, sollte der Geschäftszweig in den nächsten Jahren von strukturellen Wachstumstreibern profitieren können. Ergebnisseitig sollte ein (nicht-cashwirksamer) Bargain Purchase das 2024er-Ergebnis von Private Assets heben. Demgegenüber steht, dass die Gesellschaften noch einen moderaten operativen Jahresverlust einfahren dürften. Der Vorstand Sven Dübbers zeigte sich jedoch zuversichtlich, diesen auf Basis des Wertsteigerungsplans von Private Assets und ermittelter Verbesserungspotenziale u.a. in der Projektabwicklung der Climate Ceiling Solutions schon in absehbarer Zeit beseitigen und das Target nachhaltig profitabel ausrichten zu können.



Fazit: Die gemeldete Akquisiton passt als Nicht-Kerngeschäftsaktivität mit operativem Verbesserungspotenzial und strukturellen Wachstumsperspektiven genau ins Beuteschema von Private Assets und stützt damit den Investment Case. Wir rechnen in Kürze mit einem Vollzug sowie weiterem positiven Newsflow aus der Dealpipeline. Unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 10,00 EUR behalten wir unverändert bei.







