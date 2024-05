Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen war eine spürbare Belebung zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.Dazu habe vor allem das Ende der Berichtssaison und damit der Blackout-Periode beigetragen, während das Marktumfeld erfreulich aufnahmefähig geblieben sei. Insgesamt hätten zehn Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 6,2 Mrd. EUR erfolgreich abgeschlossen werden können. Bei den Preferred Emissionen sei es mit einem Volumen von 3,7 Mrd. EUR in 7 Transaktionen eine der stärksten Wochen seit Jahresbeginn gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...