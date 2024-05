EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



17.05.2024 / 12:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



München, 17. Mai 2024 - Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen WKN: A1KQXX / ISIN: DE000A1KQXX5 einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Golden Gate GmbH zur Verfügung gestellt.



Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an goldengate@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.



Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Golden Gate GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet.



Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team Golden Gate -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E: goldengate@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com







17.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com