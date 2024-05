Frankfurter Börsenbrief

Europäische und insbesondere deutsche Small Caps haben in der Vergangenheit massiv gelitten. Umso mehr, wenn diese aus der Bauindustrie kommen, wie beispielsweise Steico. Gut zwei Drittel hat der Spezialist für Holzfaserdämmungen und Holz-Konstruktionsprodukte vom Hoch im Jahr 2021 verloren. Die Bodenbildung ist jedoch abgeschlossen und die Aktie steht vor einem weiteren Kaufsignal. Umso mehr, da aus der Branche vermehrt positive Nachrichten kommen. Zumindest aus den USA. So hat der US-Wettbewerber Louisiana-Pacific, seines Zeichens einer der führenden US-Baustoffhersteller mit Fokus auf nachhaltige Bau- und Konstruktionsmaterialien aus Holz (Pressspanplatten, Furnierhölzer, Dämmstoffe, Konstruktions- und Bauholz) vor wenigen Tagen mit starken Zahlen zum ersten Quartal geglänzt. Umsatz + 24 % und 350 % Gewinnplus standen nach einem schwachen Vorjahr zu Buche. Eine ähnliche Entwicklung in der Tendenz, wenn auch aufgrund der versetzten Zyklik im deutschen Baugewerbe mit Verzögerung, ist auch von Steico zu erwarten. Zumal die Aktien üblicherweise parallel laufen. Während der US-Wettbewerber ein neues Rekordhoch anpeilt, liegt Steico noch fast am Boden.