Am Dienstag fiel die Alibaba-Aktie nach der Veröffentlichung durchwachsener Quartalszahlen.Die Anleger reagierten negativ auf die Ergebnisse, da der Gewinn pro Aktie leicht unter den Erwartungen lag. Am Donnerstag markierte die Aktie jedoch ein neues Jahreshoch. Was war geschehen?Alibaba meldete einen Umsatz von 30,72 Milliarden Dollar, was die Markterwartung von 30,4 Milliarden Dollar übertraf. Der ...

