Die Aktie von Crown Electrokinetics hat den gestrigen Handel bei einem enormen Handelsvolumen um über 419 Prozent höher geschlossen. Auch vorbörslich notieren die Titel zeitweise knapp 80 Prozent höher. Was ist da los?Die Crown-Electrokinetics-Aktie war mit 2,8 Milliarden gehandelten Aktien die aktivste an der Nasdaq. "Wir beobachten das Geschehen, wissen aber nicht, was die Ursache für den Anstieg des Volumens und des Preises ist", sagte der Chief Financial Officer des Unternehmens, Joel Kutz, in einer E-Mail an MarketWatch. "Wir haben alles offengelegt." Das Unternehmen reichte bei der Securities and Exchange Commission eine 12b-25 Mitteilung über die verspätete Einreichung seiner …