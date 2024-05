GameStop Corp. und AMC Entertainment Holdings Inc. sind im vorbörslichen dabei, einen zweitägigen Kursrutsch zu beenden, der etwa $7 Milliarden Dollar an Wert Marktkapitalisierung vernichtet hat - ein klares Anzeichen für ein Abklingen des Meme-Aktien-Rauschs dieser Woche. AMC und Gamestop steigen - dennoch Miniblase dieser Aktien wohl geplatzt Die Aktien des Videospielhändlers GameStop sprangen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...