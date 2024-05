Die 7C Solarparken AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 28.05.2024 um 11:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Steven De Proost, CEO & Koen Boriau, CFO der 7C Solarparken AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-05-28-11-30/HRPK-GR zur Verfügung gestellt.





