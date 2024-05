Neue Allzeithochs - Dow Jones Industrial Average® erreicht die 40.000 Marke

Werbung







Dieses außergewöhnliche Jahr überrascht uns jede Woche mit neuen spannenden Nachrichten. Nach Überschreiten des 40.000-Punkte-Marke im Dow Jones® denken die deutschen Anleger an die 20.000 Punkten im Dax®. Ist es wirklich realistisch und schaffbar?



Der amerikanische Dow Jones® Index hat gestern die psychologische Barriere von 40.000 Punkten überschritten. Nach einem starken Jahresstart hatten viele Investoren gedacht, dass die Allzeithochs vom Ende März von ungefähr 39.870 Punkten länger unberührt bleiben würden. Dennoch konnte der Aufwärtstrend nach einer kurzen 6-prozentigen Korrektur fortgeführt werden.



Die Freude im Markt ist wieder bei fast allen Indizes zu finden. Auch hat der deutsche Leitindex von der hoffnungsvollen Lage profitiert und diese Woche neue Allzeithochs erreicht. Die 19.000 Punkte sind jetzt sehr nah und könnten in der kurzfristigen Zukunft realistisch sein. Darüber hinaus denken schon die optimistischen Anleger an 20.000 Punkte. Viele Faktoren, wie die Zinsen oder die makroökonomische Stabilität Europas, könnten einen entscheidenden Einfluss auf der Schaffung des historischen Zieles haben.









