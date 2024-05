Wien (www.fondscheck.de) - Recai Günesdogdu zieht in die Geschäftsführung der Nomura Asset Management Europe KVG (NAM EU) mit Sitz in Frankfurt ein, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Koichi Katakawa, wie der Asset Manager mitteile. Sprecher der Geschäftsführung von NAM EU bleibe Magnus Fielko. Peter Ball als weiterer Geschäftsführer sei gleichzeitig Global Head of Distribution. ...

