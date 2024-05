Der japanische Autohersteller Honda hat angekündigt, seine Investitionen in die Bereiche Elektrifizierung und Software bis zum Jahr 2030 auf rund 10 Billionen Yen (ca. 59 Milliarden Euro) zu verdoppeln. Außerdem hat der Konzern präzisiert, dass er bis 2030 sieben Modelle seiner neuen Elektroauto-Generation 0 Series herausbringen will. Bis zum Jahr 2030 will Honda 40 Prozent seiner weltweiten Autoverkäufe auf E-Fahrzeuge und FCEVs entfallen lassen ...

