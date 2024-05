AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-amerikanische Automobilhersteller Tesla hat von deutschen Behörden die Genehmigung zum Ausbau seines Automobilwerks in Grünheide erhalten. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) erhält nach einem langen Streit grünes Licht für die Werkserweiterung in Grünheide...

Den vollständigen Artikel lesen ...