DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BANK AMERICA DEP.PFD U NCB2 US060505ED21 17.05.2024 HZE/EOT
BANK AMERI. 19/UND. FLR US060505FP42 17.05.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BANK AMERICA DEP.PFD U NCB2 US060505ED21 17.05.2024 HZE/EOT
BANK AMERI. 19/UND. FLR US060505FP42 17.05.2024 HZE/EOT