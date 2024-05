Vogtareuth (ots) -Der Fußballtrainer und ehemalige Fußballspieler ist neuer Schirmherr der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und unterstützt künftig Familien schwer kranker Kinder in VogtareuthIm Rahmen des ersten Jahresempfangs des Ronald McDonald Hauses Vogtareuth konnten Adrian Köstler Vorstand McDonald's Kinderhilfe und Tanja Forderer-Barlag, Hausleitung, den neuen Schirmherren als besonderen Ehrengast willkommen heißen. >Ich engagiere mich für das Ronald McDonald Haus im Vogtareuth, weil es Familien hilft, in schwierigen Zeiten zusammen füreinander da sein zu können. Das hilft den Kindern und ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten um Kraft und positive Energien zu entwickeln<, sagt Tobias Schweinsteiger im Rahmen des Jahresempfangs des Elternhauses.Insgesamt engagieren sich deutschlandweit 31 Schirmherrn für die Familien, die in den Ronald McDonald Häusern und Oasen Unterstützung finden. >Tobias Schweinsteiger wird uns als Schirmherr dabei helfen, noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Arbeit für Familien schwer kranker Kinder zu schaffen<, sagt Adrian Köstler. >Wir schätzen uns sehr glücklich unseren neuen Botschafter nun an der Seite der Familien zu wissen, deren Kinder in der Schön Klinik in Behandlung sind.