© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Peter Thiel hat einen massiven Anteil seiner Palantir-Bestände verkauft. Er war in diesem Monat nicht der erste Insider, der Verkäufe des Technologieunternehmens getätigt hat.Palantir-Mitbegründer Peter Thiel hat bereits am 10. Mai insgesamt 12.955.244 Aktien von Palantir zu einem Gesamtwert von 273 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 20,91 US-Dollar verkauft. Nach der Offenlegung im Formular 4, das bei der SEC eingereicht wurde, hält Thiel nun eine Kontrolle über 36.611.105 Aktien des Unternehmens. Dies ist der größte Insider-Verkauf von Palantir-Aktien in den vergangenen zwei Jahren, wobei der zweitgrößte Verkauf ebenfalls von Thiel getätigt wurde - am 12. März dieses …