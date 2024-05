© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk



GameStop-Aktien sind am Freitag vorbörslich um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Der Videospielhändler will bis zu 45 Millionen Stammaktien verkaufen. Die vorläufigen Quartalszahlen machen die Situation nicht besser.Der Umsatz für das erste Quartal wird voraussichtlich nur zwischen 872 und 892 Millionen US-Dollar liegen, ein deutlicher Rückgang gegenüber 1,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Prognosen zwingen GameStop, die Strategie anzupassen und Kosten zu senken. Bereits Ende März kündigte das Unternehmen an, eine gewisse Anzahl an Stellen zu streichen. Die erwarteten Nettoumsatzrückgänge sind signifikant. Analysten waren zuvor von einem Quartalsumsatz von etwa 1 Milliarde …